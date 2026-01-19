AAUD entra a San Miguelito con 25 macrorutas para controlar la basura

San Miguelito sigue oliendo a crisis, pero desde hoy el control del aseo cambió de manos. Tras la salida de Revisalud, empresa que manejó la recolección por más de 20 años, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) tomó el timón y arrancó un operativo de emergencia para limpiar el distrito.

El administrador de la entidad, Ovil Moreno, confirmó que el plan ya está en ejecución. No es algo que se esté armando sobre la marcha, dijo. Según explicó, fue diseñado por personal técnico de la institución con experiencia en manejo de residuos y se empezó a aplicar desde este lunes.

La recolección será diaria en los nueve corregimientos, al menos en esta primera fase. La idea es bajar el nivel de acumulación que se fue formando durante semanas y atender los puntos más críticos que arrastra el distrito.

En la calle están trabajando más de 70 equipos pesados. Hay compactadores, volquetes, retroexcavadoras, camiones rejilla y las llamadas “hormiguitas”.

El esquema se mueve sobre 25 macrorutas, divididas en microrutas para entrar a sectores donde antes el servicio fallaba o llegaba tarde.

Moreno dejó claro un punto que tenía inquieta a la gente: la tasa de aseo no sube. El costo se mantiene igual y la AAUD ya está coordinando con ENSA para seguir cobrando el servicio a través del recibo de luz. Esto, luego del enredo que se dio en diciembre cuando algunos usuarios vieron cargos adicionales por días extras tras la salida de Revisalud.

Sobre cuánto tiempo se quedará la AAUD en San Miguelito, no puso fecha. Dijo que la entidad se mantendrá operando “el tiempo que sea necesario” y recalcó que la prioridad es la salud pública.

Los domingos habrá jornadas especiales para recoger desechos grandes: colchones, estufas, neveras y otros trastos que suelen quedar tirados en esquinas y servidumbres.

El reto es grande. La AAUD tiene identificados más de 250 puntos de acumulación histórica de basura, de los cuales unos 40 presentan problemas ambientales serios. Según Moreno, ya se han corregido más de 30 y el resto está en agenda. En varios sitios se están rellenando huecos, revisando tuberías del Idaan y perfilando terrenos con apoyo del Ministerio de la Presidencia.

La recolección diaria se mantendrá por unos 10 días, mientras se nivela la situación. Después de eso, se aplicará un calendario fijo por zonas: unas irán lunes, miércoles y viernes; otras, martes, jueves y sábado. Los domingos quedarán para limpieza profunda.

“Tengan tranquilidad y déjennos trabajar”, fue el mensaje del administrador. Dijo que los resultados no se van a explicar en conferencias, sino que se van a notar en la calle.