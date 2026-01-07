Nacional - 07/1/26 - 12:52 PM

AAUD recolecta más de 3 millones de libras de basura en San Miguelito

El operativo inició el pasado 1 de enero y se desarrolla en todos los corregimientos del distrito.

 

Por: Redacción / Crítica

En apenas una semana, las autoridades aseguran que ya limpiaron el 95% de los puntos críticos que encontraron cuando entraron el 1 de enero, y el resultado no es cuento: más de 3 millones de libras de desperdicios ya salieron de las calles.

Un recorrido por varias zonas lo hicieron el administrador de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno y el Secretario de Metas, José Ramón Icaza.

Desde este mes, San Miguelito quedó dividido en tres zonas para mejorar el servicio:

  • Zona Azul, con su empresa asignada.
  • Zona Naranja, que incluye sectores como Belisario Porras y áreas cercanas.
  • Zona Verde, que abarca otros corregimientos del distrito.

La alcaldesa Irma Hernáncez inció que cada zona tendrá una empresa responsable, con frecuencias claras y estables, que serán anunciadas por la Alcaldía a través de redes sociales. Además, en los puntos de recolección habrá letreros con horarios específicos, para que la gente sepa cuándo sí y cuándo no sacar la basura.

Las autoridades advirtieron que este es un servicio temporal por seis meses, mientras se organiza un sistema más estable. La meta es clara: no volver a ver montañas de basura en San Miguelito a partir del 19 de enero y que el servicio, esta vez, sí se cumpla como se promete.

“Esto es trabajo en equipo: Gobierno, empresas y comunidad”, repitieron durante el recorrido por los nueve corregimientos del distrito. La limpieza arrancó fuerte; ahora el reto es que no se vuelva a ensuciar.

