Abogada de Martinelli pedirÃ¡ solicitud en torno a prescripciÃ³n de caso pinchazos

Panamá- Hoy, viernes, se realiza una nueva audiencia de afectación de derechos que fue solicitada por el equipo legal del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por el caso de los "pinchazos telefónicos".



Alma Cortés, abogada defensora, explicó que harán dos solicitudes al juez de garantías que encabece la audiencia para que revise y establezca un término de la prescripción, tomando en cuenta que en este caso no hubo imputación de cargos.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: ¡No joda! Cambian tribunal del caso pinchazos a última hora

Detalló que en las distintas audiencias y tribunales “no ha habido un pronunciamiento en cuanto al plazo de la prescripción que han invocado y ya prescribió las acciones penales en contra de Martinelli dentro del caso pinchazos".

La jurista también explicó que también solicitará una aclaración sobre el artículo 4 del Código Procesal Penal que se ha sido violando en relación al juez natural. Denunció que a pesar de estar constituido el Tribunal de Juicio ayer, jueves, se informó sobre un cambio de tres nuevos jueces. Añadió que esto es intolerable y una maleantería.



Resaltó que como equipo legal agotarán todos los recursos para garantizar el debido proceso al exmandatario Martinelli.

#NacionalCri Audiencia de afectación de derechos del expresidente Ricardo Martinelli en el caso pinchazos. La abogada Alma Cortés habla sobre lo que solicitarán hoy.



Más informaciones en https://t.co/Gniy6SpdIk pic.twitter.com/ITeVgbhI6g — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) June 18, 2021