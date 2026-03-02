Polémica por cabello afro en pleno arranque escolar: Lucy aclara

El primer día de clases no solo trajo filas y uniformes nuevos. También encendió una polémica que llegó hasta la acera de los colegios.

Organizaciones afrodescendientes lanzaron la campaña “Mi cabello afro no se certifica”, tras denunciar que en algunos planteles estarían pidiendo certificar la etnia del estudiante para dejarlo entrar con trenzas o cabello natural.

Mientras eso ocurría, la ministra Lucy Molinar salió a responder y negó que esa exigencia venga del ministerio.

Los activistas aseguran que han recibido cuatro denuncias. Dos en la provincia de Colón, una en el Colegio Abel Bravo y otra en el Colegio de Artes y Oficios. La cuarta sería en un plantel ubicado en Las Mañanitas, Panamá Este.

En esos casos, según lo expuesto, se habría limitado el acceso e incluso la matrícula por el peinado del estudiante.

En la acera de la Escuela Carlos A. Mendoza se realizó una protesta justo en el inicio del turno vespertino. Allí repitieron que la educación es un derecho y que el cabello no puede convertirse en filtro para entrar al salón. La consigna fue clara y directa: “Nuestro cabello no se certifica”.

Por su parte, la ministra Lucy Molinar afirmó que “no es Meduca quien ha pedido certificación de nada”.

Explicó que desde la semana pasada se envió una circular a los planteles solicitando que se cumpla el decreto vigente. Sin embargo, también señaló que algunos centros habrían tomado decisiones propias por supuestos abusos en la aplicación de la norma.

Molinar sostuvo que el respeto a las características culturales está reconocido. Pero agregó que existen reglamentos internos y normas de disciplina que deben cumplirse, incluyendo disposiciones relacionadas con el volumen del cabello y el uniforme escolar.