Nacional - 02/3/26 - 03:13 PM

Herrera fortalece calidad educativa con nueva infraestructura

A partir de la fecha los chitreanos cuentan con el nuevo colegio La Arena que ofrece un bachillerato completo.

 

Por: Thays Domínguez/Crítica -

Un total de 21,550 estudiantes, distribuidos en 171 centros educativos, iniciaron este lunes 2 de marzo el año lectivo 2026 en la provincia de Herrera, según datos del Ministerio de Educación.

En todos los planteles educativos se dio la apertura oficial del año escolar, luego de un período de remozamiento, mantenimiento y adecuaciones realizadas durante el verano, con el objetivo de garantizar espacios seguros y apropiados para la comunidad estudiantil.

La directora regional de Educación en Herrera, Daysi Atencio, destacó que los centros educativos fueron preparados para recibir a los estudiantes, asegurando que las labores de mantenimiento no interferirán con el desarrollo normal de las clases.

El acto oficial de inicio del año escolar, en conjunto con autoridades provinciales, se realizó en el nuevo colegio de La Arena, en el distrito de Chitré, recientemente inaugurado.

Este plantel representa un avance significativo para el corregimiento, ya que a partir de este año ofrece el bachiller completo, permitiendo que los estudiantes culminen su educación media sin necesidad de trasladarse a otros sectores.

La apertura del bachillerato en La Arena responde al crecimiento poblacional que ha experimentado este corregimiento, considerado uno de los de mayor expansión en el distrito de Chitré.

Con esta nueva infraestructura, la comunidad ahora cuenta con su propio colegio de nivel medio, lo que reduce el impacto económico en las familias y amplía las oportunidades educativas para los jóvenes.

Las autoridades señalaron que el compromiso es continuar fortaleciendo la calidad educativa en la provincia, garantizando condiciones adecuadas para el aprendizaje durante todo el año escolar 2026.

