Ábrego: 80% de homicidios están ligados a pandillas y narco

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, afirmó que la mayoría de los homicidios que se registran en el país están vinculados a disputas entre pandillas y a actividades del narcotráfico. No obstante, aseguró que, pese a un reciente repunte, el balance acumulado del año aún muestra una reducción en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Ábrego indicó que cerca del 80% de los homicidios en Panamá guardan relación con conflictos entre pandillas, bandas criminales y disputas asociadas al tráfico de drogas.

“La gran mayoría de los homicidios, alrededor del 80%, son producto de peleas entre pandillas, bandas y del narcotráfico que está detrás de muchos de estos hechos”, señaló el ministro.

El funcionario agregó que, en la mayoría de los casos investigados por las autoridades, termina apareciendo algún vínculo con estructuras criminales.

“En gran parte de estos homicidios surge la asociación con algún tipo de pandilla o grupo criminal”, comentó durante su participación en el programa dominical Debate Abierto.

Disminución en lo que va del año

El titular de Seguridad explicó que durante enero y febrero el país mantuvo un comportamiento relativamente estable en materia de homicidios, con una reducción significativa frente a meses anteriores.

“Tuvimos enero y febrero bastante estables. La cifra de homicidios bajó notablemente; incluso en febrero hubo hasta 18 víctimas menos”, detalló.

Sin embargo, reconoció que en marzo se ha registrado un aumento impulsado principalmente por hechos de sicariato. Aun así, insistió en que el balance del primer trimestre sigue siendo favorable.

“En marzo hemos visto un repunte producto de la actividad del sicariato, pero aun así mantenemos cerca de 12 homicidios menos en estos tres meses del año”, precisó.

Cooperación con Estados Unidos

Ábrego también se refirió a la cooperación histórica entre Panama y EE. UU. en materia de seguridad. Según explicó, distintos gobiernos panameños han permitido ejercicios conjuntos, apoyo logístico e intercambio de información de inteligencia.

Indicó que actualmente un equipo especializado del Comando Sur trabaja junto a autoridades panameñas en temas de ciberseguridad vinculados al funcionamiento del Canal.

“Bajo nuestra administración hay un equipo de ciberseguridad del Comando Sur que colabora en la protección del software y del manejo informático del Canal de Panamá”, explicó.

El ministro recordó además que la cooperación entre ambos países tiene respaldo en el Tratado de Neutralidad del Canal, que contempla mecanismos de colaboración en materia de seguridad.