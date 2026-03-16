Nacional - 16/3/26 - 12:00 AM

Ábrego: 80% de homicidios están ligados a pandillas y narco

Por: Redacción Crítica -

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, afirmó que la mayoría de los homicidios que se registran en el país están vinculados a disputas entre pandillas y a actividades del narcotráfico. No obstante, aseguró que, pese a un reciente repunte, el balance acumulado del año aún muestra una reducción en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Ábrego indicó que cerca del 80% de los homicidios en Panamá guardan relación con conflictos entre pandillas, bandas criminales y disputas asociadas al tráfico de drogas.

“La gran mayoría de los homicidios, alrededor del 80%, son producto de peleas entre pandillas, bandas y del narcotráfico que está detrás de muchos de estos hechos”, señaló el ministro.

El funcionario agregó que, en la mayoría de los casos investigados por las autoridades, termina apareciendo algún vínculo con estructuras criminales.

“En gran parte de estos homicidios surge la asociación con algún tipo de pandilla o grupo criminal”, comentó durante su participación en el programa dominical Debate Abierto.

Disminución en lo que va del año

Te puede interesar

Festival folclórico en San Martín de Porres celebra cultura veragüense

Festival folclórico en San Martín de Porres celebra cultura veragüense

 Marzo 15, 2026
Chiriquí puso el corazón y la Teletón superó la meta por niños quemados

Chiriquí puso el corazón y la Teletón superó la meta por niños quemados

Marzo 15, 2026
Camión con exceso de peso provoca caída de puente en Capira

Camión con exceso de peso provoca caída de puente en Capira

 Marzo 15, 2026
Muerte de mona Karol desata críticas; veterinarios salen al frente

Muerte de mona Karol desata críticas; veterinarios salen al frente

 Marzo 15, 2026
Abren queja por vertedero clandestino que afecta humedales en Panamá Viejo

Abren queja por vertedero clandestino que afecta humedales en Panamá Viejo

Marzo 15, 2026

El titular de Seguridad explicó que durante enero y febrero el país mantuvo un comportamiento relativamente estable en materia de homicidios, con una reducción significativa frente a meses anteriores.

“Tuvimos enero y febrero bastante estables. La cifra de homicidios bajó notablemente; incluso en febrero hubo hasta 18 víctimas menos”, detalló.

Sin embargo, reconoció que en marzo se ha registrado un aumento impulsado principalmente por hechos de sicariato. Aun así, insistió en que el balance del primer trimestre sigue siendo favorable.

“En marzo hemos visto un repunte producto de la actividad del sicariato, pero aun así mantenemos cerca de 12 homicidios menos en estos tres meses del año”, precisó.

Cooperación con Estados Unidos

Ábrego también se refirió a la cooperación histórica entre Panama y EE. UU. en materia de seguridad. Según explicó, distintos gobiernos panameños han permitido ejercicios conjuntos, apoyo logístico e intercambio de información de inteligencia.

Indicó que actualmente un equipo especializado del Comando Sur trabaja junto a autoridades panameñas en temas de ciberseguridad vinculados al funcionamiento del Canal.

“Bajo nuestra administración hay un equipo de ciberseguridad del Comando Sur que colabora en la protección del software y del manejo informático del Canal de Panamá”, explicó.

El ministro recordó además que la cooperación entre ambos países tiene respaldo en el Tratado de Neutralidad del Canal, que contempla mecanismos de colaboración en materia de seguridad.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Tristeza! Encuentra a su hermano muerto dentro de la casa

¡Tristeza! Encuentra a su hermano muerto dentro de la casa
Mujer embarazada fallece en sala de urgencias de policlínica de Arraiján

Mujer embarazada fallece en sala de urgencias de policlínica de Arraiján
Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber

Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Capturan en Panamá a venezolano vinculado a asesinato del empresario en Chitré

Capturan en Panamá a venezolano vinculado a asesinato del empresario en Chitré