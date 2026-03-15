Muerte de mona Karol desata críticas; veterinarios salen al frente

La Asociación Panameña de Médicos Veterinarios (APMV) se pronunció luego de las reacciones generadas en redes sociales por el rescate y posterior fallecimiento de un mono araña negra (Ateles fusciceps), una hembra de aproximadamente cuatro años que fue atendida por personal del Ministerio de Ambiente tras ser extraída de un entorno doméstico.

El gremio explicó que, ante la situación, consideró necesario aclarar varios puntos relacionados con el manejo de fauna silvestre en Panamá y la actuación profesional de los médicos veterinarios involucrados en el caso.

Según la asociación, la tenencia de fauna silvestre está prohibida en el país, de acuerdo con la Ley 24 de 1994 y la Resolución AG-138 de 2004. Indicaron que mantener estos animales fuera de su hábitat natural no solo afecta su bienestar, sino que también puede representar un riesgo para la salud pública, ya que algunas especies pueden ser reservorios de enfermedades.

Sobre la atención del primate, la APMV señaló que los profesionales actuaron bajo el enfoque de “Una Sola Salud” (One Health).

Ante la sospecha de posibles microorganismos zoonóticos, se activaron protocolos de bioseguridad y se remitieron muestras al Laboratorio de Referencia Oficial para su análisis, indican.

La organización también expresó su respaldo a los colegas que participaron en el procedimiento. Indicó que los médicos veterinarios actuaron con idoneidad, ética y apego a la evidencia científica, recordando que solo los profesionales acreditados están facultados para emitir dictámenes relacionados con la salud animal en el país.

Asimismo, la asociación instó a los veterinarios a exigir la documentación de custodia legal emitida por el Ministerio de Ambiente al recibir animales silvestres. En caso de no contar con estos documentos, indicaron que es obligatorio notificar de inmediato a la autoridad competente.

En su comunicado, la APMV también solicitó al Ministerio de Ambiente realizar una investigación exhaustiva del caso. El gremio señaló que este proceso debe validar los protocolos sanitarios aplicados y evitar señalamientos contra los profesionales que, según indicaron, actuaron conforme a su deber.

La asociación también hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la prudencia y el respeto hacia la profesión veterinaria, evitando juicios sin fundamento que puedan afectar la integridad de quienes trabajan por la salud pública y animal en Panamá.

El pronunciamiento fue emitido el 13 de marzo de 2026 en la ciudad de Panamá y está firmado por la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios, presidida por el Dr. Víctor E. Sánchez González.