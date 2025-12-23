Nacional - 23/12/25 - 01:40 PM

Abrego: Panamá trabaja en la extradición de Beitía, buscado por homicidio

El Ministerio Público vincula a Beitía con un homicidio ocurrido el 24 de diciembre de 2021, en Patria Nueva, Las Cumbres.

 

Por: Redacción / Crítica -

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, confirmó que Panamá mantiene comunicación directa con Costa Rica para avanzar en la extradición de Rafael Beitía Alvarez, quien se encuentra en la lista de los más buscados en Panamá por delito de homicidio.

Beitía resultó herido ayer durante un ataque armado de un sicario que se transportaba en una moto.  El hecho ocurrió en territorio costarricense, cerca de la frontera.  

No fue una captura, pero sí un punto de giro. La frontera, que durante años funcionó como línea de escape para muchos, esta vez dejó de ser refugio.

Ya tenemos contacto con las autoridades correspondientes para que, una vez se deslinde su responsabilidad del lado costarricense, podamos proceder con la extradición”, explicó Ábrego.

Una herida abierta desde una Nochebuena

El Ministerio Público vincula a Beitía con un homicidio ocurrido el 24 de diciembre de 2021, en Patria Nueva, Las Cumbres. Mientras muchas casas se preparaban para celebrar la Navidad, en ese sector la violencia se adelantó a la fiesta y dejó una familia marcada para siempre.

Ese caso sigue pesando. No es un expediente más. Es una deuda con una comunidad que aún espera respuestas.

Abregó aseguró que nadie es detenido por suerte ni por coincidencia.
Cada captura responde a investigaciones sustentadas en pruebas reales, no en suposiciones.

Las cifras lo respaldan. Según datos oficiales, más del 80 % de los homicidios en Panamá terminan con personas aprehendidas, que son llevadas de inmediato ante el Órgano Judicial para enfrentar el proceso penal.

Te puede interesar

Abrego: Panamá trabaja en la extradición de Beitía, buscado por homicidio

Abrego: Panamá trabaja en la extradición de Beitía, buscado por homicidio

Diciembre 23, 2025
Banco de Bogotá refuerza su músculo en Panamá con compra de clientes de Itaú

Banco de Bogotá refuerza su músculo en Panamá con compra de clientes de Itaú

 Diciembre 23, 2025
Bomberos piden jugar vivo en casa para evitar tragedias en Navidad

Bomberos piden jugar vivo en casa para evitar tragedias en Navidad

 Diciembre 23, 2025
Federico tenía 2 años: iba a Texas a salvarse, pero el avión se estrelló

Federico tenía 2 años: iba a Texas a salvarse, pero el avión se estrelló

 Diciembre 23, 2025
Estudiantes presentan recomendaciones para el cuidado de lago artificial

Estudiantes presentan recomendaciones para el cuidado de lago artificial

Diciembre 23, 2025

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos
Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí
Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos