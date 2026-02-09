Abrego promete pagar prima de antigüedad y exige mano firme contra el delito

El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, dijo que el Gobierno va a cumplir una deuda histórica con los funcionarios de la Fuerza Pública.



Abrego destacó que existe voluntad política y compromiso firme del presidente José Raúl Mulino para pagar la prima de antigüedad que por ley le corresponde a los funcionarios.

El ministro reconoció que durante muchos años los gobiernos anteriores no proyectaron ni contemplaron los fondos necesarios en el presupuesto, generando una mora que golpeó a quienes le han servido al país desde la calle y el uniforme.

Señaló que esta administración no es ajena a esa realidad y que el enfoque será de corresponsabilidad, transparencia y respeto a la institucionalidad.

Para Abrego cumplir la ley no es solo pagar derechos, sino también fortalecer la confianza del Estado con la ciudadanía.

“La seguridad es una tarea compartida”, recalcó, subrayando que el combate al crimen no se gana solo con patrullas, sino con el respaldo de la gente.

En ese punto, lanzó un mensaje directo al país: denunciar el delito es clave. “Denunciar no es un acto de temor, es un acto de valentía y responsabilidad cívica”, afirmó.

Explicó que cada denuncia fortalece la acción policial, orienta mejor los recursos del Estado y debilita a quienes viven al margen de la ley.

Ábrego marcó la línea que espera de ellos. Les recordó que hoy inicia una etapa donde cada decisión cuenta, cada acción será observada y cada servicio tendrá impacto directo en la vida de las personas. Les pidió ser firmes frente al delito, pero siempre leales a la institución, a la Constitución y a la República.

Tras sus palabras, se dio paso al momento central de la ceremonia: la juramentación de los nuevos agentes, quienes prometieron ante Dios y la patria cumplir y hacer cumplir la Constitución, defender la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el orden público.

Con el juramento sellado, fueron oficialmente incorporados a la Fuerza Pública, asumiendo una de las tareas más delicadas del país.