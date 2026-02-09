Embajador de EE.UU. se reúne con abogados y habla de inversiones

Nacional - 09/2/26 - 11:11 AM

Cabrera dijo que el "presidente (José Raúl) Mulino está haciendo esfuerzos para atraer inversiones, poniendo a Panamá como un país con seguridad jurídica”.

 

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, se sentó este lunes con la directiva del Colegio Nacional de Abogados, encabezada por Maritza Cedeño, para hablar de un tema que hoy pesa más que nunca: la seguridad jurídica y cómo se ve Panamá desde afuera.

Por ahora no se han dado mayores detalles sobre los demás temas tratado. El encuentro se mantiene en desarrollo.

