ATTT aprieta en Carnaval y prohibe camiones de carga pesada en las carreteras

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que a partir de este jueves 12 de febrero, a las 6:00 p.m., queda prohibida la circulación de vehículos de carga sobredimensionados en todo el país.

La medida que intenta evitar tragedias viales durante las fiesta del carnaval se mantiene hasta el jueves 19 de febrero a las 6:00 a.m.

La entidad explicó que durante el Carnaval el movimiento en las carreteras se dispara y meter equipos de carga grandes en ese panorama es un riesgo que no quieren correr. Por lo que se ordenó que los camiones con dimensiones excedidas no pueden circular durante ese periodo.

La institución aclara que sí podrán circular los vehículos de carga que estén dentro de las medidas estándar. La ATTT fue específica: ancho hasta 2.50 metros, largo máximo 20 metros y altura hasta 4.15 metros.

La ATTT intenta reducir accidentes y garantizar seguridad vial en las carreteras nacionales, sobre todo en las rutas más transitadas durante las fiestas. Menos riesgos, menos tragedias, más control en la vía.