¡Abren odontología en San Isidro con 160 cupos diarios!

El Policentro de Salud de San Isidro ya puso a funcionar su área de odontología. La apertura la realizó el director regional del Ministerio de Salud en San Miguelito, Algis Torres. Con esto, el centro amplía los servicios que ofrece a los residentes del sector y áreas cercanas.

El nuevo servicio atenderá en horario de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.. Según se informó, existe la proyección de extenderlo a 24 horas, pero eso dependerá de la cantidad de pacientes que acudan. Por ahora, el horario se mantendrá hasta altas horas de la noche.

El área cuenta con 8 sillones odontológicos completamente equipados. Se habilitarán 160 cupos diarios, atendidos por 8 profesionales en odontología. La meta es ofrecer atención rápida y organizada, sin saturar el sistema.

Entre los servicios disponibles están limpieza dental, restauraciones y odontopediatría. También se anunció que desde el jueves 5 de marzo se atenderá a manipuladores de alimentos para tramitar el carné blanco, en el mismo horario establecido.

Desde su inauguración el 24 de febrero, el Policentro ha registrado 1,500 atenciones en el cuarto de urgencias y más de 60 traslados a otras instalaciones de salud. Las cifras reflejan el movimiento constante que mantiene el centro desde que abrió sus puertas.