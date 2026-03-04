Buscan nuevo jefe en la Cadena de Frío

La empresa estatal Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A. anunció oficialmente que abrió una convocatoria pública para escoger a su nuevo gerente general. Las postulaciones estarán abiertas por cinco días hábiles, contados desde la última publicación del aviso.

La entidad, encargada de la administración y operación de los mercados nacionales vinculados a la cadena de frío en el país, inicia así el proceso para llenar la vacante en su principal cargo administrativo.

Quien aspire al puesto deberá contar con título universitario en Administración de Empresas, Administración Pública, Ingeniería, Contabilidad, Finanzas o Derecho.

También se exige mínimo cinco años de experiencia comprobada y no haber sido condenado por delito doloso contra la administración pública ni por delito culposo de carácter patrimonial. Otro punto clave es demostrar reconocida probidad.

Para participar, los interesados deberán enviar:

Hoja de vida actualizada

Copia de cédula

Copia de diplomas académicos

Carta de referencia que certifique probidad

Récord policivo

Declaración jurada ante notario, donde conste que no mantiene parentesco con directores de la empresa ni con el presidente de la República, entre otros requisitos establecidos.

Los documentos deben remitirse al correo electrónico oficial: convocatoria.merca@cadenadefrio.com.pa