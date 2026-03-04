Nacional - 04/3/26 - 11:01 AM

Serviestiba asegura funcionamiento y empleo en puertos de Balboa y Cristóbal

La empresa asegura que las operaciones seguirán sin detenerse, que los empleos están protegidos y que se respetarán el Código de Trabajo y la Convención Colectiva.

 

Por: Redacción / Crítica -

Los puertos de Balboa y Cristóbal no se detendrán. La empresa Serviestiba reafirmó que durante la transición hacia los nuevos operadores designados por el gobierno, las operaciones seguirán de manera eficiente y sin contratiempos. 

La empresa se encarga de la carga y descarga de mercancías en los barcos que llegan a los puertos de Balboa y Cristóbal. Eso incluye mover contenedores, organizar la mercancía dentro de las naves y coordinar parte del trabajo operativo en los muelles.

En un comunicado, Serviestiba asegura que el movimiento de carga y la logística portuaria continuarán como hasta ahora, evitando retrasos que afecten al comercio.

La compañía también puso énfasis en la estabilidad laboral. Aseguró que todos los trabajadores mantendrán sus empleos y que se respetarán las normas de seguridad dentro de los puertos. 

“Nuestro compromiso es con la gente que mueve la operación diaria y con sus familias”, destacaron.

Además, Serviestiba garantiza el cumplimiento pleno del Código de Trabajo y de la Convención Colectiva, reafirmando su responsabilidad como empleador. La transición se hará de manera ágil y ordenada, buscando coordinarse con los nuevos operadores sin afectar la actividad portuaria.

Con más de 10 años de experiencia en el sector, la empresa se mantiene como referente de eficiencia y confiabilidad, aportando al desarrollo económico y al fortalecimiento del sistema portuario nacional.

