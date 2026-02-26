Accidente laboral en Merca Chitré deja a joven con graves heridas

Un accidente laboral en Merca Chitré, en la provincia de Herrera, se registró la tarde de ayer y dejó como resultado a un joven con heridas de consideración.

Según el informe preliminar y el testimonio de personas que se encontraban en el lugar, el trabajador realizaba labores presuntamente eléctricas en el techo del edificio, ubicado en la vía Carmelo Spadafora de Chitré, cuando una de las láminas se partió, provocando su caída al vacío.

🏥 Traslado de emergencia y atención médica

A consecuencia del impacto, el joven sufrió una fuerte herida en uno de sus brazos, además de golpes en otras partes del cuerpo.

Al sitio acudieron paramédicos y rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Panamá, quienes le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia del Sistema Único de Manejo de Emergencias 911 (SUME 911) a un centro médico para recibir atención especializada.

🔎 Investigación en curso

De manera extraoficial, se conoció que el joven aparentemente reside en la ciudad capital o fue asignado desde allí para realizar estas labores al momento del accidente.

Las autoridades correspondientes deberán determinar las causas exactas del hecho y verificar si se cumplían las medidas de seguridad requeridas para trabajos en altura, un aspecto clave en la prevención de accidentes laborales en Panamá.