Dos fallecidos por dengue y 882 casos en Panamá este 2026

Ciudad de Panamá. — El dengue en Panamá cobró sus dos primeras víctimas fatales de 2026 durante la semana epidemiológica 5 (del 1 al 7 de febrero), período en el que se registraron 882 casos confirmados, según el más reciente informe del Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con el reporte oficial, 97 pacientes requirieron hospitalización y tres casos fueron clasificados como graves, lo que mantiene en alerta al sistema sanitario nacional.

La enfermedad es transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, vector que prolifera en ambientes con agua estancada, especialmente durante la temporada lluviosa.

📍 Regiones con más casos de dengue en Panamá

La Región Metropolitana, que incluye la capital, y el distrito de San Miguelito concentran la mayor cantidad de contagios, con 315 casos acumulados.

Le siguen:

Bocas del Toro : 92 casos

: 92 casos Panamá Oeste : 86 casos

: 86 casos Colón: 83 casos

Las autoridades reiteraron el llamado a reforzar las medidas de prevención, eliminar criaderos y acudir al centro médico ante síntomas como fiebre alta, dolor muscular, dolor retroocular y erupciones cutáneas.

📊 Jóvenes, los más afectados por el dengue

El informe epidemiológico destaca que el grupo etario más impactado es el de 15 a 19 años, con una tasa de incidencia de 18,2 casos por cada 100.000 habitantes, lo que evidencia la necesidad de fortalecer campañas de prevención dirigidas a adolescentes y jóvenes.

📉 Comparación con años anteriores

Panamá cerró 2025 con 28 muertes por dengue, lo que representó una disminución del 51,8 % respecto a 2024, cuando se registraron 54 fallecimientos.

En cuanto a casos acumulados, en 2025 se reportaron 16.262 contagios, cifra significativamente inferior a los 32.361 casos contabilizados en 2024, según estadísticas oficiales.

Sin embargo, el inicio de 2026 con víctimas fatales en las primeras semanas epidemiológicas mantiene la preocupación de las autoridades sanitarias.