Panamá enfrentará arbitraje de PPC por $1,500 millones

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó este miércoles que Panamá está lista para asumir los gastos derivados del arbitraje internacional interpuesto por Panamá Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, luego de la anulación de la concesión portuaria por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Chapman confirmó que el reclamo supera los $1,500 millones, cifra que calificó como alejada de la realidad si se compara con los aportes históricos del contrato vigente desde 1997 y que fue declarado inconstitucional.

📌 Defensa dentro del Estado de derecho

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas señaló que el país actuará dentro del Estado de derecho, defendiendo sus intereses en el arbitraje internacional, y manteniendo abierta la posibilidad de que el proceso sea prolongado.

Según Chapman, Panamá podría recibir hasta 100 millones de dólares durante el período de operación portuaria estimado en 18 meses.

Indicó que esta cifra sería significativamente superior a los ingresos generados bajo el contrato anterior, lo que refuerza la postura oficial de que la transición responde no solo a un mandato judicial, sino también a la rentabilidad de la actividad portuaria.

💼 Costos legales y estrategia jurídica

Chapman confirmó que el Estado panameño asumirá inicialmente los costos legales del arbitraje, como ocurre en este tipo de procesos.

Destacó además que Panamá mantiene un historial favorable en arbitrajes internacionales durante las últimas décadas, lo que, según dijo, reduce el riesgo de un impacto fiscal significativo.

El ministro informó que el país está en proceso de escoger a los abogados que representarán al Estado. Antes de que concluya la primera quincena de marzo, ambas partes deberán haber notificado a sus representantes legales, lo que dará inicio formal a un proceso que podría extenderse por un largo tiempo.

Añadió que el Gobierno aún se encuentra dentro de los plazos requeridos para avanzar con su estrategia legal.

🌎 Posición ante China y posible negociación

Por otro lado, el ministro descartó que existan negociaciones previas con PPC para alcanzar un acuerdo extrajudicial, subrayando que la posición del Estado panameño es sólida. No obstante, manifestó que si la contraparte ofrece términos razonables y atractivos, el Estado tiene la responsabilidad de evaluarlos.

Sobre las posibles repercusiones derivadas de la reacción de China ante el conflicto, señaló que, hasta el momento, no se ha registrado una respuesta concreta que represente una amenaza económica significativa para el país.