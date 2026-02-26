Roxana Méndez impulsa ajustes a Descentralización

La directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, informó que la entidad analiza ajustes a la Ley de Descentralización con el objetivo de fortalecer la distribución de recursos.

Méndez enfatizó que uno de los ejes centrales de la revisión es el mecanismo de distribución de recursos. Señaló que se busca perfeccionar los criterios actuales y garantizar que los fondos lleguen de manera más eficiente a las comunidades.

🔎 Mayor rendición de cuentas y supervisión

La directora indicó que se requiere fortalecer la rendición de cuentas y establecer mecanismos más claros para supervisar el uso de los recursos una vez transferidos a los gobiernos locales.

Además, planteó la necesidad de reglamentar de forma más representativa la participación ciudadana, reiterando que la descentralización es el único fondo donde la ciudadanía interviene de manera directa en la toma de decisiones sobre el presupuesto.

Manifestó que actualmente la ley no contempla consecuencias específicas para las juntas comunales que no ejecuten los fondos asignados.

En tanto, reveló que en diferentes distritos se detectaron fondos comprometidos desde administraciones anteriores que no fueron formulados ni ejecutados, lo que —según indicó— sugiere la necesidad de ajustes normativos.

📈 Resultados de la Descentralización en 2025

Según la AND, entre los resultados más relevantes de 2025 se refleja una gestión orientada a la eficiencia, la modernización y la transparencia.

Durante el año, se transfirieron B/.186,694,320.73 para financiar 4,640 proyectos de los programas de inversión de municipios y juntas comunales, cumpliendo con la programación establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Asimismo, se implementó una nueva Plataforma de Trámite Electrónico, que garantiza mayor transparencia y agilidad en los procesos administrativos.

En materia de participación ciudadana, se realizaron alrededor de 900 consultas, con la intervención de más de 65 mil ciudadanos.

En el eje de transparencia, la entidad mantiene un monitoreo permanente de la ejecución de proyectos mediante 150 visitas técnicas mensuales a nivel nacional.