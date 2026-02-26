Defensa: Fiscalía no aportó nada nuevo

Las actuaciones de la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo en el caso Odebrecht volvieron a quedar bajo escrutinio durante la fase de alegatos, iniciada el pasado 23 de febrero. La controversia no solo gira en torno a la contradicción de que en sus alegatos hiciera referencia a elementos probatorios contenidos en un expediente que en 2022 recomendó archivar por considerar insuficientes las pruebas para acreditar un presunto peculado en la construcción de la Línea 1 del Metro, sino también a la falta de nuevos elementos para sustentar la acusación por supuesto blanqueo de capitales.

Según la defensa, la Fiscalía ha reiterado las mismas pruebas que sirvieron de base para el llamamiento a juicio, sin aportar documentación adicional que fortalezca la tesis del delito financiero. Lo expuesto —sostienen— ya era conocido por el Tribunal, las partes y la opinión pública.

Uno de los puntos más cuestionados es la insistencia del Ministerio Público en que se valoren testimonios de personas que no comparecieron a la audiencia y cuyas declaraciones, de acuerdo con los abogados, han sido anuladas en instancias internacionales. Para la defensa, ello vulnera principios del debido proceso, como la contradicción y el contrainterrogatorio.

El abogado Rolando Rodríguez, miembro del equipo legal de uno de los procesados, afirmó que la Fiscalía no está actuando con objetividad ni apego estricto a la norma. Sostuvo que las actuaciones han afectado la estabilidad personal y familiar de los acusados, sin que —a su juicio— exista correspondencia con la realidad procesal.

Rodríguez también cuestionó que se pretenda sustentar una eventual condena con argumentos que calificó de carentes de base jurídica. Confío en que la jueza Baloisa Marquínez evaluará con rigor técnico los planteamientos y aplicará el principio de la sana crítica al momento de valorar la prueba.

En esa misma línea, la defensa del exmandatario Ricardo Martinelli rechazó que se otorgue valor probatorio a declaraciones de Olmedo Méndez Tribaldo y de colaboradores brasileños que, pese a acuerdos de pena, no acudieron a la audiencia. La abogada Alma Cortés subrayó que, al no haber sido formalizadas ni sometidas a contradicción, dichas declaraciones no pueden sustentar una condena y, en todo caso, deben generar duda razonable a favor de los acusados.