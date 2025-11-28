Nacional - 28/11/25 - 03:25 PM

Acodeco en Colón: ojo con las promociones del Black Friday 2025

Uno de los pincipales lugares donde los colonenses abarrotan en busca de baratillos son los centros comerciales, como Colón 2000, duty free, Cuatro Altos, Sabanitas y otras áreas.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

La Regional de ACODECO en Colón se mantiene en operativo de verificación en distintos comercios, como parte de su acción de fiscalización del Black Friday 2025, que se efectúa este viernes 28 de noviembre.

Durante el recorrido, los inspectores verificaron la veracidad de la publicidad, cumplimiento del precio a la vista, validez de ofertas y promociones, información clara sobre ventas especiales y que no se incurriera en prácticas engañosas.

La entidad reiteró que estas supervisiones buscan proteger a los consumidores, garantizando que las promociones anunciadas correspondan a descuentos reales y transparentes durante una de las fechas comerciales más importantes del año.

ACODECO se mantiene en la zona, atendiendo cualquier inquietud de los compradores para la fecha en que los entes económicos ofrecen productos a bajos costos.

 

