Acodeco frena aumento en planes de celular de Más Móvil y Tigo

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ordenó suspender de forma provisional cualquier aumento en las tarifas de los planes de telefonía celular en Panamá. La decisión llega mientras la entidad adelanta una investigación por posibles prácticas monopolísticas dentro del mercado.

El proceso involucra a Cable & Wireless Panamá, S.A. (Más Móvil) y Grupo de Comunicaciones Digitales, S.A. (Tigo). Según la entidad, la medida se toma con base en el artículo 105 de la Ley 45 de 2007 y el artículo 27 del Decreto Ejecutivo 8-A de 2009, normas que permiten frenar acciones que puedan afectar la libre competencia.

Acodeco explicó que la suspensión aplica para los aumentos anunciados, aplicados o vigentes durante 2026 en los planes prepago y postpago. La orden rige desde hoy y se mantendrá hasta que se determine si el caso será llevado ante los tribunales competentes.

La institución señaló que el objetivo es evitar que los consumidores tengan que pagar más mientras se aclara si hubo o no irregularidades en el mercado. Es decir, el aumento queda congelado mientras avanza la investigación administrativa.

Además, Acodeco lanzó una advertencia clara: si alguna empresa aplica el incremento desde esta fecha, los usuarios pueden presentar denuncias ante la institución para que se investigue el cobro.