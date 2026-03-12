Buen alivio al bolsillo: UDELAS baja 40% la matrícula

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) puso en marcha el año académico 2026 con un incentivo que ya está beneficiando a cientos de estudiantes: un 40% de descuento en la matrícula para quienes cursan pregrado y licenciatura.

La medida busca facilitar el acceso a la educación superior y abrir más oportunidades a jóvenes que desean iniciar o continuar su formación profesional. Para este nuevo periodo académico, que arranca el 16 de marzo de 2026, la universidad espera la participación de más de 3 mil estudiantes.

Como parte de los cambios para este año, UDELAS también mejoró sus instalaciones, con aulas remodeladas y espacios académicos modernizados, pensados para que los estudiantes reciban sus clases en un ambiente más cómodo y adecuado para el aprendizaje.

La rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, destacó que este beneficio forma parte del compromiso de la universidad con su comunidad estudiantil. Según explicó, el objetivo es seguir generando oportunidades para que más jóvenes puedan acceder a una educación superior de calidad.

Con el inicio del proceso de matrícula y la aplicación del 40% de descuento para estudiantes de licenciatura, la universidad busca fortalecer el acceso a la educación superior y apoyar a miles de estudiantes en su camino académico.