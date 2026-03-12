¡Alerta ! El sarampión acecha la frontera y el Minsa blinda el país

El Ministerio de Salud (Minsa) encendió los motores de la vigilancia epidemiológica en todas las regiones tras confirmarse que el sarampión ya pisa fuerte en la vecina Costa Rica.

La orden de las autoridades es cerrar filas para que el virus no cruce la frontera. Buscan evitar a toda costa que la enfermedad se propague en suelo patrio, donde no se ve un caso desde noviembre de 1995.

"La prioridad es orientar a la gente sobre los síntomas y recalcar que la vacunación es la única salida", advirtió Yelkys Gill, directora de Salud Pública, ante la peligrosidad de este mal que viaja por el aire.

El peligro es real y está a la vuelta de la esquina. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 y otros eventos masivos, el riesgo de exposición es altísimo por el flujo de extranjeros en la región.

No es un resfriado común. El sarampión se manifiesta con fiebre alta, congestión nasal, dolor en todo el cuerpo y una erupción rojiza que brota en la piel, alertaron los especialistas de epidemiología.

En lo que va de 2026, el bicho anda suelto y con fuerza en países como México, Estados Unidos, Canadá y Bolivia, mientras que Guatemala ya concentra un nuevo brote que tiene a todos nerviosos.

Si usted tiene maletas listas para viajar a estas zonas, la instrucción es tajante: debe vacunarse al menos 15 días antes de partir para que el cuerpo cree las defensas necesarias.

La buena noticia es que el pinchazo es gratuito en todos los centros de salud. Durante la Semana de Vacunación en las Américas, los equipos médicos saldrán a cazar el virus para mantener el invicto de 30 años.