Gobierno arranca plan para rescatar el agua potable en Azuero

El Gobierno Nacional, junto al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), pondrá en marcha en los próximos días un plan de acción para recuperar la red de agua potable en el país, iniciando con prioridad en las provincias de Herrera y Los Santos, donde las comunidades han reportado mayores problemas con el servicio.

El presidente José Raúl Mulino designó al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, como coordinador de esta estrategia, que busca llevar soluciones a las zonas más golpeadas por la falta de agua. Durante una reunión de trabajo se definieron los últimos detalles del plan, con la participación del secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, el director encargado del Idaan Luis Santanach y el secretario general del Conades, Antonio Tercero González.

Las labores contemplan la instalación de bombas para pozos, adecuación de plantas potabilizadoras y mantenimiento de la red de distribución, principalmente en distintos puntos de la península de Azuero, para luego extender los trabajos a otras regiones del país.

El ministro Orillac destacó que este plan responde a instrucciones directas del presidente Mulino, quien además anunciará próximamente la construcción de nuevas plantas potabilizadoras en el interior del país para fortalecer el suministro de agua potable.