Nacional - 12/3/26 - 04:32 PM

MINSA llama a retirar idoneidades otorgadas en pandemia

Profesionales de la salud deben presentar documentos originales para completar el trámite.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Ministerio de Salud (MINSA) hizo un llamado a los profesionales de las ciencias de la salud que recibieron idoneidad para ejercer durante la pandemia, para que completen el proceso y retiren el documento original.

Según informó el Consejo Técnico de Salud Pública, el aviso va dirigido a quienes obtuvieron la idoneidad entre el 12 de mayo de 2020 y el 11 de abril de 2023, periodo en el que se otorgaron certificaciones para reforzar el sistema de salud durante la emergencia sanitaria.

Las autoridades indicaron que quienes realizaron su solicitud por correo electrónico deberán acudir a la Secretaría del Consejo Técnico de Salud Pública con los documentos auténticos, con el fin de completar el trámite y retirar su certificación original.

Además, deberán cancelar el impuesto de timbres fiscales y los derechos correspondientes en la tesorería del Ministerio de Salud de Panamá.

En el caso de los médicos que obtuvieron idoneidad provisional durante la pandemia de COVID-19, también tendrán que presentarse en la Secretaría del Consejo Técnico de Salud, llevar los documentos originales, copias para cotejo y realizar los pagos requeridos para formalizar su certificación profesional.

Te puede interesar

Gobierno arranca plan para rescatar el agua potable en Azuero

Gobierno arranca plan para rescatar el agua potable en Azuero

 Marzo 12, 2026
Acodeco frena aumento en planes de celular de Más Móvil y Tigo

Acodeco frena aumento en planes de celular de Más Móvil y Tigo

 Marzo 12, 2026
¡Alerta ! El sarampión acecha la frontera y el Minsa blinda el país

¡Alerta ! El sarampión acecha la frontera y el Minsa blinda el país

 Marzo 12, 2026
MINSA llama a retirar idoneidades otorgadas en pandemia

MINSA llama a retirar idoneidades otorgadas en pandemia

 Marzo 12, 2026
Buen alivio al bolsillo: UDELAS baja 40% la matrícula

Buen alivio al bolsillo: UDELAS baja 40% la matrícula

 Marzo 12, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después
Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia

Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia