MINSA llama a retirar idoneidades otorgadas en pandemia

El Ministerio de Salud (MINSA) hizo un llamado a los profesionales de las ciencias de la salud que recibieron idoneidad para ejercer durante la pandemia, para que completen el proceso y retiren el documento original.

Según informó el Consejo Técnico de Salud Pública, el aviso va dirigido a quienes obtuvieron la idoneidad entre el 12 de mayo de 2020 y el 11 de abril de 2023, periodo en el que se otorgaron certificaciones para reforzar el sistema de salud durante la emergencia sanitaria.

Las autoridades indicaron que quienes realizaron su solicitud por correo electrónico deberán acudir a la Secretaría del Consejo Técnico de Salud Pública con los documentos auténticos, con el fin de completar el trámite y retirar su certificación original.

Además, deberán cancelar el impuesto de timbres fiscales y los derechos correspondientes en la tesorería del Ministerio de Salud de Panamá.

En el caso de los médicos que obtuvieron idoneidad provisional durante la pandemia de COVID-19, también tendrán que presentarse en la Secretaría del Consejo Técnico de Salud, llevar los documentos originales, copias para cotejo y realizar los pagos requeridos para formalizar su certificación profesional.