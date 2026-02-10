Nacional - 10/2/26 - 08:41 AM

Panamá entrega a Ecuador a acusado clave del caso del expresidente Lasso

Leonardo Cortázar está procesado por presunta delincuencia organizada dentro del sonado caso Encuentro

 

Por: Redacción /EFE -

Panamá extraditó este martes a Leonardo Cortázar hacia Ecuador. El hombre está procesado por presunta delincuencia organizada dentro del sonado caso Encuentro, una trama de corrupción que salpicó al Gobierno del expresidente Guillermo Lasso.

Cortázar llegó en una avioneta policial a territorio ecuatoriano, donde fue recibido por el ministro del Interior, John Reimberg. Tras los exámenes médicos, será llevado a la cárcel del Encuentro, el penal de máxima seguridad del país. Las autoridades aseguran que deberá responder por el perjuicio causado al Estado ecuatoriano.

El acusado fue detenido en Panamá en marzo del año pasado, luego de que un juez ecuatoriano solicitara su captura con fines de extradición. El proceso judicial estaba paralizado porque Cortázar y otros implicados permanecían prófugos de la justicia.

El caso Encuentro señala una red que habría sido liderada por Danilo Carrera, cuñado de Lasso, ya condenado a 10 años de prisión. Según la Fiscalía, la estructura buscaba influir en contratos con empresas públicas, entre ellas CNEL, aprovechando su cercanía con el poder político.

Te puede interesar

Ediles de Colón exigen pagos atrasados y se manifiestan en Tesorería Municipal

Ediles de Colón exigen pagos atrasados y se manifiestan en Tesorería Municipal

 Febrero 10, 2026
MINSA suspende cobro de nuevas tasas y deja a la gente en pausa

MINSA suspende cobro de nuevas tasas y deja a la gente en pausa

 Febrero 10, 2026
Colón: siete afectados por caída de árbol sobre vivienda en Nuevo Cristóbal

Colón: siete afectados por caída de árbol sobre vivienda en Nuevo Cristóbal

 Febrero 10, 2026
Basura ya tiene horario fijo de recolección en San Miguelito: tome nota

Basura ya tiene horario fijo de recolección en San Miguelito: tome nota

Febrero 10, 2026
Carnavales disparan reservas: hoteles rozan lleno total en playas y el interior

Carnavales disparan reservas: hoteles rozan lleno total en playas y el interior

 Febrero 10, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí