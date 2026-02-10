Panamá entrega a Ecuador a acusado clave del caso del expresidente Lasso

Panamá extraditó este martes a Leonardo Cortázar hacia Ecuador. El hombre está procesado por presunta delincuencia organizada dentro del sonado caso Encuentro, una trama de corrupción que salpicó al Gobierno del expresidente Guillermo Lasso.

Cortázar llegó en una avioneta policial a territorio ecuatoriano, donde fue recibido por el ministro del Interior, John Reimberg. Tras los exámenes médicos, será llevado a la cárcel del Encuentro, el penal de máxima seguridad del país. Las autoridades aseguran que deberá responder por el perjuicio causado al Estado ecuatoriano.

El acusado fue detenido en Panamá en marzo del año pasado, luego de que un juez ecuatoriano solicitara su captura con fines de extradición. El proceso judicial estaba paralizado porque Cortázar y otros implicados permanecían prófugos de la justicia.

El caso Encuentro señala una red que habría sido liderada por Danilo Carrera, cuñado de Lasso, ya condenado a 10 años de prisión. Según la Fiscalía, la estructura buscaba influir en contratos con empresas públicas, entre ellas CNEL, aprovechando su cercanía con el poder político.