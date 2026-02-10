Carnavales disparan reservas: hoteles rozan lleno total en playas y el interior

A pocos días de que arranque la fiesta más grande del país, los hoteles en Panamá ya sienten el golpe positivo del Carnaval.

La Asociación Panameña de Hoteles confirmó un aumento estimado en las reservas de hasta 30% en las ganancias gracias a los cuatro días de culecos, tarimas y movimiento turístico en todo el país.

En la capital, donde tradicionalmente la ocupación es más floja para estas fechas, los números van mejorando. Actualmente los hoteles están entre 45% y 50% de ocupación.

En el internior del país, específicamente en Bocas del Toro, Boquete, playas y el área de Azuero ya están prácticamente al 100% de ocupación. En lugares como Las Tablas y sectores cercanos, los hoteles no tienen camas libres.

Los números reflejan una mezcla pareja entre turistas internacionales y panameños, sobre todo en playas y Azuero. En zonas como Boquete, incluso se reporta una mayor presencia de visitantes del exterior, atraídos por el clima y la oferta hotelera.

El Carnaval 2026 arranca oficialmente este viernes 13 de febrero con coronaciones en varios puntos del país y se extenderá hasta el martes 17, con culecos, comparsas, tarimas artísticas y fiestas populares.