Vía Israel se cierra de noche hasta fin de mes

Desde este martes 10 y hasta el 28 de febrero, la Vía Israel tendrá cierres parciales en la noche. El aviso lo dio el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y aplica todos esos días en horario de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

En la vía estarán metiendo maquinaria para raspar el pavimento viejo, colocar nueva carpeta asfáltica y pintar la señalización.

Son trabajos que se harán por tramos, así que el cierre no será total, pero sí habrá reducción de carriles y lentitud.

El MOP explicó que estas labores forman parte de un proyecto de rehabilitación de calles en los corregimientos de Bella Vista y San Francisco, una zona donde la vía ya venía pidiendo arreglo desde hace rato.

Las autoridades pidieron a los conductores usar rutas alternas, respetar las señales temporales y no dejar carros estacionados en áreas marcadas, para evitar retrasos y problemas con las cuadrillas que estarán trabajando de noche.