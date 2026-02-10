Nacional - 10/2/26 - 08:16 AM

Vía Israel se cierra de noche hasta fin de mes

En la vía estarán metiendo maquinaria para raspar el pavimento viejo, colocar nueva carpeta asfáltica y pintar la señalización.

 

Por: Redacciópn / Crítica -

Desde este martes 10 y hasta el 28 de febrero, la Vía Israel tendrá cierres parciales en la noche. El aviso lo dio el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y aplica todos esos días en horario de 9:00 p.m. a 4:00 a.m. 

Son trabajos que se harán por tramos, así que el cierre no será total, pero sí habrá reducción de carriles y lentitud.

El MOP explicó que estas labores forman parte de un proyecto de rehabilitación de calles en los corregimientos de Bella Vista y San Francisco, una zona donde la vía ya venía pidiendo arreglo desde hace rato.

Las autoridades pidieron a los conductores usar rutas alternas, respetar las señales temporales y no dejar carros estacionados en áreas marcadas, para evitar retrasos y problemas con las cuadrillas que estarán trabajando de noche.

 

