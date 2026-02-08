Nacional - 08/2/26 - 09:21 AM

Varias especialidades de la Hugo Spadafora se mudan al nuevo hospital de Colón

Los estudios de laboratorio y radiología continuarán realizándose en la Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, a partir de este lunes 9 de febrero, varias especialidades médicas y quirúrgicas serán trasladadas desde la actual Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco hacia las nuevas instalaciones del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado en el corregimiento de Cristóbal Este, en Colón.

Según la CSS, esta medida forma parte del proceso de modernización de los servicios de salud y busca fortalecer la calidad de la atención a los asegurados.

Se informó que los pacientes con citas programadas en las especialidades de geriatría, cardiología, neumología, endocrinología, neurología, reumatología, medicina interna y gastroenterología deberán acudir directamente al nuevo hospital.

También se trasladan las especialidades quirúrgicas de neurocirugía, proctología, gastropediatría, cirugía general, cirugía plástica, cirugía vascular y urología.

La CSS aclaró que la recepción de recetas médicas y las nuevas solicitudes de atención para estas especialidades se realizarán en la farmacia y en las ventanillas de REGES del propio hospital.

Mientras tanto, los estudios de laboratorio y radiología continuarán realizándose en la Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco, excepto las pruebas de urgencia, que serán atendidas en el hospital.

Te puede interesar

Los pelao's en Coclesito cuentan con nuevo parque para divertirse

Los pelao's en Coclesito cuentan con nuevo parque para divertirse

 Febrero 08, 2026
Panamá se mueve: confianza sube mientras el país enfrenta sus desafíos

Panamá se mueve: confianza sube mientras el país enfrenta sus desafíos

 Febrero 08, 2026
Varias especialidades de la Hugo Spadafora se mudan al nuevo hospital de Colón

Varias especialidades de la Hugo Spadafora se mudan al nuevo hospital de Colón

 Febrero 08, 2026
Ministerio Público entra a albergue de Tocumen por denuncias de irregularidades

Ministerio Público entra a albergue de Tocumen por denuncias de irregularidades

 Febrero 08, 2026
Acodeco se mete en la vuelta escolar: precios bajo la lupa tras Carnavales

Acodeco se mete en la vuelta escolar: precios bajo la lupa tras Carnavales

 Febrero 08, 2026

La policlínica seguirá brindando servicios de medicina general y las especialidades que no han sido trasladadas, en su horario regular de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Las autoridades pidieron comprensión a la población ante estos cambios, que buscan mejorar la calidad de la atención médica en la provincia.

Para evitar situaciones incómodas y contratiempos, se recomienda a los pacientes verificar el lugar de su cita.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Santo! Hombre muere en un 'push botton' mientras hacía el delicioso

¡Santo! Hombre muere en un 'push botton' mientras hacía el delicioso
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Adulto mayor muere desangrado tras cortarse el brazo accidentalmente

Adulto mayor muere desangrado tras cortarse el brazo accidentalmente
"Cholo Chorrillo", culpable y podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos

"Cholo Chorrillo", culpable y podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos
Justicia alcanzó a "Cholo Chorrillo": condenado en EE.UU. por narcotráfico

Justicia alcanzó a "Cholo Chorrillo": condenado en EE.UU. por narcotráfico