Varias especialidades de la Hugo Spadafora se mudan al nuevo hospital de Colón

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, a partir de este lunes 9 de febrero, varias especialidades médicas y quirúrgicas serán trasladadas desde la actual Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco hacia las nuevas instalaciones del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado en el corregimiento de Cristóbal Este, en Colón.

Según la CSS, esta medida forma parte del proceso de modernización de los servicios de salud y busca fortalecer la calidad de la atención a los asegurados.

Se informó que los pacientes con citas programadas en las especialidades de geriatría, cardiología, neumología, endocrinología, neurología, reumatología, medicina interna y gastroenterología deberán acudir directamente al nuevo hospital.

También se trasladan las especialidades quirúrgicas de neurocirugía, proctología, gastropediatría, cirugía general, cirugía plástica, cirugía vascular y urología.

La CSS aclaró que la recepción de recetas médicas y las nuevas solicitudes de atención para estas especialidades se realizarán en la farmacia y en las ventanillas de REGES del propio hospital.

Mientras tanto, los estudios de laboratorio y radiología continuarán realizándose en la Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco, excepto las pruebas de urgencia, que serán atendidas en el hospital.

La policlínica seguirá brindando servicios de medicina general y las especialidades que no han sido trasladadas, en su horario regular de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Las autoridades pidieron comprensión a la población ante estos cambios, que buscan mejorar la calidad de la atención médica en la provincia.

Para evitar situaciones incómodas y contratiempos, se recomienda a los pacientes verificar el lugar de su cita.