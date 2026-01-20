Actividad económica crece un 4,37 % interanual a noviembre

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Panamá creció un 4,37 % interanual a noviembre pasado, acumulando una expansión del 4,36 % en los primeros once meses de 2025, impulsado por sectores como el transporte, la construcción y las finanzas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) difundidos este lunes.

La expansión interanual a noviembre de 4,37 % "es inferior al 7,44 % reportado en el mismo mes del año anterior", precisa el INEC, un ente de la Contraloría General panameña.

La entidad señala que el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones mantuvo su crecimiento impulsado por el Canal de Panamá, que vio alzas en sus ingresos por peajes y toneladas netas transportadas por los buques, un dinamismo que fue respaldado a su vez por el transporte aéreo y el movimiento de contenedores en el sistema portuario nacional.

Mientras que el producto interno bruto (PIB) de Panamá creció un 2,7 % en 2024 impulsado por el comercio y el consumo interno, aunque marcado por el lastre del abrupto cierre de una gran mina de cobre que ha ralentizado su ritmo de expansión.

El Gobierno panameño mantiene la expectativa de un crecimiento económico del 4 % en el 2025.