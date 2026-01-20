Nacional - 20/1/26 - 12:00 AM

Actividad económica crece un 4,37 % interanual a noviembre

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Panamá creció un 4,37 % interanual a noviembre pasado, acumulando una expansión del 4,36 % en los primeros once meses de 2025, impulsado por sectores como el transporte, la construcción y las finanzas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) difundidos este lunes.

La expansión interanual a noviembre de 4,37 % "es inferior al 7,44 % reportado en el mismo mes del año anterior", precisa el INEC, un ente de la Contraloría General panameña.

La entidad señala que el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones mantuvo su crecimiento impulsado por el Canal de Panamá, que vio alzas en sus ingresos por peajes y toneladas netas transportadas por los buques, un dinamismo que fue respaldado a su vez por el transporte aéreo y el movimiento de contenedores en el sistema portuario nacional.

Mientras que el producto interno bruto (PIB) de Panamá creció un 2,7 % en 2024 impulsado por el comercio y el consumo interno, aunque marcado por el lastre del abrupto cierre de una gran mina de cobre que ha ralentizado su ritmo de expansión.

El Gobierno panameño mantiene la expectativa de un crecimiento económico del 4 % en el 2025.

Te puede interesar

Panamá busca apoyo de Microsoft en IA, educación y seguridad fiscal

Panamá busca apoyo de Microsoft en IA, educación y seguridad fiscal

 Enero 19, 2026
Canto: RM confiado en su defensa. Habla de donaciones declaradas y justificadas

Canto: RM confiado en su defensa. Habla de donaciones declaradas y justificadas

Enero 19, 2026
Mulino se reúne con Suiza y Singapur y abre puertas a comercio global

Mulino se reúne con Suiza y Singapur y abre puertas a comercio global

 Enero 19, 2026
Feria de San Sebastián de Ocú celebra su versión 65 con récord ganadero

Feria de San Sebastián de Ocú celebra su versión 65 con récord ganadero

 Enero 19, 2026
Estudiantes de Medicina exigen pago de becas atrasadas y apoyo en IFARHU ya

Estudiantes de Medicina exigen pago de becas atrasadas y apoyo en IFARHU ya

 Enero 19, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga
Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján
Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido
Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí