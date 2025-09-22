Acuerdo CA–Mastercard impulsa digitalización de becas en 2026

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó como testigo de honor en la firma de un memorando de entendimiento, este lunes en Nueva York, entre la Caja de Ahorros y Mastercard, compañía líder en redes de pagos electrónicos y soluciones financieras privadas y de gestión pública.

Se trata de un acuerdo estratégico entre la Caja de Ahorros y Mastercard para digitalizar la entrega de subsidios gubernamentales. Participaron en este acto el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, y la presidenta de Mastercard Norteamérica, Linda Kirkpatrick.

Esta alianza estratégica marcará el inicio de la digitalización de becas escolares y universitarias, a través de tarjetas prepago Mastercard Caja de Ahorros, beneficiando a más de 500,000 estudiantes a partir de 2026.

Para la Caja de Ahorros, “esta alianza representa un paso estratégico hacia su visión de bancarizar a Panamá a través de la innovación y de modelos de negocio sostenibles y rentables, que permitan al país evolucionar hacia una economía más digital e inclusiva. Mastercard ha entendido a la perfección esta visión y se suma como un socio clave en este proceso de transformación”, afirmó Farrugia.

En el futuro, esta plataforma incluirá otros subsidios estatales, brindando mayor eficiencia, transparencia y trazabilidad en la administración de fondos públicos.

Esto dará impulso a la inclusión financiera y a la modernización del sistema de pagos del Estado, destacó Farrugia, quien también reconoció el apoyo directo del presidente Mulino para que esta facilidad electrónica de pago se convierta en una realidad a favor de los panameños.

Entre los beneficios para la población panameña están la disponibilidad inmediata de fondos, el control y la seguridad para las familias, así como una mayor eficiencia operativa y la reducción de costos para el Gobierno.

“Mastercard se enorgullece de ser un socio estratégico en el avance de la agenda de inclusión financiera de Panamá”, afirmó Kirkpatrick. “Al colaborar con la Caja de Ahorros para digitalizar las transferencias públicas, comenzando con los subsidios educativos para los estudiantes panameños, esperamos abrir un camino cada vez más amplio hacia una economía más innovadora y conectada, que responda a las necesidades de sus ciudadanos y respalde sus mayores aspiraciones”, añadió.