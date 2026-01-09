Aduanas capacita a personal de Minera para reforzar controles en exportación

Personal de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) desarrolló una jornada de capacitación operativa dirigida al equipo de seguridad física de Minera Panamá, enfocada en los procesos que se aplican para la exportación del material rocoso que sale de la mina.

La inducción se concentró en los controles aduaneros y en los procedimientos específicos que se ejecutan dentro del recinto aduanero de Punta Rincón, una zona clave para las operaciones de exportación de la empresa minera.

La capacitación estuvo a cargo de Armando Castillero, jefe del recinto aduanero de Punta Rincón, quien explicó paso a paso los protocolos que deben cumplirse para garantizar que cada operación se realice de forma ordenada, eficiente y transparente, desde el control del material hasta su salida del país.

De acuerdo con lo informado, este tipo de trabajo conjunto entre Aduanas y Minera Panamá busca reforzar la cadena logística y elevar los estándares de seguridad en el manejo de mercancías, especialmente aquellas consideradas de alto valor.

La actividad minera, ubicada en el distrito Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón, representaba una fuente de empleo directo para cientos de personas, además de generar trabajo indirecto a proveedores y servicios ligados a esta operación.

En este contexto, miembros de la comunidad colonense han reiterado su llamado a la reactivación de la actividad minera, con el planteamiento de que se priorice la contratación de habitantes de la provincia.