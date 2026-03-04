Traslado de 10 jóvenes permite retomar actividades en Hogar María Auxiliadora

El Hogar María Auxiliadora, ubicado en el distrito de Chitré, volvió a quedar desocupado y disponible para su propósito original, luego del traslado de un grupo de al menos 10 jóvenes procedentes del Centro de Asistencia Integral de Tocumen hacia otro punto del país.

La información fue confirmada por representantes de asociaciones y clubes cívicos de la provincia de Herrera, quienes realizaron vigilias y reuniones tras conocer la decisión de ubicar temporalmente en estas instalaciones a hombres adultos provenientes de la ciudad capital, debate que se generó durante los pasados carnavales.

Según datos extraoficiales, los jóvenes fueron trasladados en horas de la tarde de este martes hacia el distrito de Antón, en la provincia de Coclé, dejando nuevamente libre el Hogar María Auxiliadora para albergar a niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad social, que es el fin para el cual fue creado.

Raiza Rivera, vocera de la sociedad civil que llevó adelante la lucha, expresó satisfacción por el desenlace de la situación y agradeció el respaldo de la comunidad azuerense.

“Fue desocupado y queremos agradecerle a toda la comunidad de Azuero porque cada presencia, cada mensaje de apoyo y cada llamada nos llenaba más de fuerza y nos daba más ánimo para continuar en esta lucha”, manifestó Rivera.

La dirigente señaló que la principal preocupación del colectivo siempre fue garantizar la seguridad y el bienestar de las niñas que residen en el hogar, muchas de ellas en condiciones de vulnerabilidad y que debían iniciar el año escolar esta semana.

“Estamos complacidos de que el hogar nuevamente esté listo para las jóvenes. No manejamos aún la información de cuándo podrán regresar, pero vamos a mantenernos vigilantes y colaborar en lo necesario”, añadió.

Los grupos cívicos anunciaron que sostendrán acercamientos con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para verificar el estado de las instalaciones y coordinar acciones que permitan el pronto retorno de las menores.

Asimismo, en los próximos días se organizarán jornadas de labor social con el apoyo de planteles educativos del área, con el objetivo de acondicionar el lugar y garantizar que las niñas encuentren el hogar en condiciones óptimas, tal como fue entregado al finalizar el año lectivo anterior.

La situación se originó tras una notificación emitida por la Procuraduría General de la Nación, que motivó la decisión de trasladar temporalmente a los jóvenes desde el Centro de Asistencia Integral de Tocumen.

Con el traslado ya concretado, líderes locales califican el resultado como “una lucha cívica del pueblo de Chitré que dio frutos”, al tiempo que reiteran su compromiso de velar por el bienestar de la niñez y adolescencia en la región.