Gasolina aumenta desde el viernes. La guerra nos jodió un poquito... por ahora

Según explicó la entidad, en este período el impacto del reciente conflicto en Medio Oriente todavía es limitado.

 

Prepárese porque desde este viernes 6 de marzo cambian los precios en las estaciones. La Secretaría de Energía anunció el nuevo ajuste y confirmó que habrá aumento en las gasolinas y en el diésel. Hablan de un impacto limitado por el conflicto en Medio Oriente, pero no descartan que más adelante el golpe sea mayor.

La gasolina de 95 octanos sube 4 centavos y queda en 0.95 centavos por litro. La gasolina de 91 octanos aumenta 3 centavos, quedando en 0.89 centavos por litro. Son centavos, sí, pero cuando se llena el tanque completo se sienten.

En el caso del diésel bajo en azufre, el incremento es de 7 centavos, y pasa a costar 0.90 centavos por litro. Este combustible es clave para transporte y carga pesada. Cada ajuste termina moviendo la cadena completa.

Estos precios se mantendrán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 20 de marzo. Después de esa fecha vendrá otro cálculo. Y ahí podría reflejarse con más fuerza lo que está pasando afuera.

Según explicó la entidad, en este período el impacto del reciente conflicto en Medio Oriente todavía es limitado. 

El mecanismo de referencia solo toma en cuenta principalmente dos días de mercado después de los hechos. 

También señalaron que antes de la crisis ya había una tendencia al alza en los precios internacionales.

