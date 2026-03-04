¡Cruceros a repararse en Barú! Royal quiere dique y proyecta 800 empleos

Representantes de Royal Caribbean Group le presentaron al presidente José Raúl Mulino la propuesta de construir un dique seco flotante en Puerto Armuelles, específicamente en el sector de Punta Piedra. El plan pondría a sonar fuerte el nombre de Barú otra vez.

La empresa explicó que el proyecto sería para reparar sus propios cruceros y también otros buques grandes, incluyendo portacontenedores. La idea es aprovechar el paso de sus naves por Panamá y no tener que mandarlas hasta Asia para mantenimiento.

El dique sería de 130 mil toneladas, con unos 400 metros de largo, capaz de levantar barcos completamente cargados.

Según lo presentado, el proyecto se desarrollaría por etapas entre 2026 y 2031. Prometen una plataforma industrial baja en carbono, manejo responsable de aguas servidas y cumplimiento de estándares internacionales de seguridad y ambiente. No es cualquier estructura, sería una de peso pesado en la región.

En materia de empleo, se habla de 500 a 800 puestos de trabajo en los próximos años. El presidente Mulino aseguró que respaldará los esfuerzos para concretar la iniciativa, que por ahora sería con inversión panameña y podría arrancar en 2026.

También se mencionó ampliar programas del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano para capacitar mano de obra en el área.

En la reunión participaron autoridades marítimas, asesores presidenciales y ejecutivos de la compañía.