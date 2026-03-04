MICI confirma: Megamar Corp. extrajo arena sin tener concesión

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) confirmó que la sociedad Megamar Corp. extrajo 500 mil metros cúbicos de arena del lecho marino para realizar un relleno de playa frente a su proyecto turístico en Punta Chame, sin contar con concesión ni autorización oficial.

En respuesta escrita a una solicitud de información periodística, fundamentada en la Ley de Transparencia, Eduardo Arango, designado ministro encargado del MICI, reconoció que “la empresa Megamar Corp. no mantiene contrato de concesión, autorización ni permiso para la extracción de arena en el área de Punta Chame”.

La carta oficial está fechada el 6 de febrero de 2026.

Extracción ilegal valorada en 5 millones de dólares

El precio de la arena de lecho marino, comercializada por empresas que sí cuentan con concesión del MICI, ronda los 10 dólares por metro cúbico.

Con base en esa referencia, los 500 mil metros cúbicos extraídos ilegalmente tendrían un valor de mercado aproximado de 5 millones de dólares.

Hasta el momento, el MICI no ha informado si procederá con sanciones administrativas contra Megamar Corp. por esta acción.

Evidencias en redes y cambios en la morfología costera

Videos difundidos en redes sociales muestran tractores trasladando arena del lecho marino, cuando la marea está baja, hacia el relleno que la empresa realiza frente al polígono donde desarrolla su proyecto turístico.

La extracción ha provocado un cambio en la morfología de la playa, evidente al comparar imágenes satelitales de Google Earth entre 2013 y 2024. Hasta 2016, este sector era reconocido como sitio de anidación de tortugas marinas, lo que incrementa la preocupación ambiental.

Denuncias ante autoridades

Residentes de Punta Chame han presentado denuncias ante el MICI y ante el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), solicitando una investigación formal por la presunta extracción ilegal de arena y los posibles daños ambientales ocasionados.