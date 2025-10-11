Sorprenden a mineros ilegales en río Boquerón en Colón

La Policía Nacional desmanteló este sábado 11 de octubre, una banda de mineros “ilegales” compuesta por cinco sujetos que fueron sorprendidos en el río Boquerón en el corregimiento de Salamanca, ubicado en el área de la Transístmica de la provincia de Colón.

El río Boquerón es utilizado principalmente por las familias para utilizarlo como balneario, los fines de semana, sin embargo existen personas que ingresan a esta área protegida para cometer delitos como la caza de animales o la extracción de materiales preciosos como el oro.

Atendiendo una investigación previa de indicios que en esta zona que forma parte del parque nacional Chagres, ingresaron a esta zona la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio de Ambiente, en la que pudieron dar con el lugar donde estas personas estaban extrayendo oro.

La operación que les dio captura fue denominada como “Operación Boquerón 1”, dirigida a atender las actividades ilícitas como la minería ilegal.

En el lugar donde estaban trabajando a parte del daño al ambiente, se decomisaron bateas para lavar oro, palas, piquetas e incluso material dorado que se presume sea oro.

Los cinco sospechosos fueron trasladados hacia la estación policial del corregimiento de Buena Vista.

Este caso pasó a la Fiscalía ambiental del Ministerio Público que atiende este tipo de delitos contra el ambiente.