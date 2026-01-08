Nacional - 08/1/26 - 08:25 PM

Adulta mayor muere atropellada en la Interamericana

Unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron a la escena, pero ya nada podía hacerse por ella.

 

Por: Redacción / Crítica -

Una adulta mayor perdió la vida ayer luego de ser atropellada en la vía Interamericana, cerca de la entrada de La Barriada Chaquira, en Concepción, Bugaba, provincia de Chiriquí. 

El hecho se registró cuando la adulta mayor intentaba cruzar la peligrosa vía cuando el conductor de un vehículo 4x4 no alcanzó a frenar. La Policía de Tránsito llegó rápido, pero ya nada podía hacerse por ella.

Unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, sección de Accidentología investigarán este hecho de tránsito. 

