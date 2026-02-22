Aeronaval mete turbina: 104 docentes ya están en sus escuelas y van por 862

Mientras muchos apenas organizan mochilas, en las zonas más apartadas del país los maestros están llegando por aire.

El Servicio Nacional Aeronaval ya trasladó 104 docentes y 11,292 libras de carga hacia comunidades donde no entra un bus y el acceso es puro río, montaña o pista de tierra.

Se trata de la operación “Inserción de Docentes 2026”, que busca garantizar que el año escolar arranque sin retrasos en áreas de difícil acceso. La meta es clara: movilizar a 862 educadores y unas 45 mil libras de suministros en todo el país. La consigna es que el primer día de clases haya maestro en el aula.

El subcomisionado Juan Álvarado, comandante del Comando Aéreo, explicó que hasta ahora se han cumplido 16 horas con 20 minutos de vuelo.

El plan completo contempla alrededor de 93 horas de operación aérea, con una inversión estimada en 260 mil dólares. Cada misión implica coordinación técnica, combustible y personal especializado.

Los traslados cubren zonas comarcales y sectores distantes como Gunayala, Ngäbe Buglé y Darién, además de comunidades como Jaqué, Piña y Puerto Valdivia.

Son puntos donde muchas veces el clima decide si se vuela o se espera, y donde la pista puede ser apenas un claro en medio de la vegetación.

Desde la Base de Rambala, en Chiriquí Grande, se atenderán 32 escuelas. Desde la Base Nicanor, en Metetí, Darién, otras 25 escuelas. En los despliegues se utilizan el helicóptero AN-145 y los aviones AN-255, AN-262 y AN-040, con apoyo de 52 unidades entre mantenimiento, control operacional y logística.

Las autoridades hicieron un llamado a las comunidades para colaborar con la limpieza y adecuación de las áreas de aterrizaje.

Las operaciones se desarrollan bajo condiciones climáticas variables y en zonas de difícil acceso. El objetivo es que los educadores lleguen seguros y a tiempo, para que ningún estudiante se quede esperando maestro el primer día.