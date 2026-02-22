Atalaya: La iglesia llama a reflexionar sobre el ejercicio del poder

Miles de peregrinos provenientes de distintos puntos del país colmaron este domingo de Cuaresma las calles del distrito de Atalaya para participar en la tradicional romería en honor al milagroso Cristo Jesús Nazareno, una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias de Panamá.

Desde tempranas horas, hombres, mujeres, niños y adultos mayores caminaron largas distancias, movidos por promesas, agradecimientos y peticiones, en medio de un ambiente marcado por la fe, la esperanza y la profunda devoción.

La salida de la venerada imagen desde la Basílica Menor San Miguel Arcángel fue recibida con un grito unísono de miles de voces que, entre lágrimas y oraciones, agradecían los favores recibidos.

La imagen de Jesús Nazareno, adornada con hermosos arreglos florales, avanzó lentamente entre la multitud que, con muestras visibles de emoción, elevaba plegarias y cumplía promesas hechas en momentos difíciles.

Llamado a la conversión y al desprendimiento

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, quien participó de la celebración eucarística, reflexionó sobre el verdadero sentido de la Cuaresma.

A su llegada a Atalaya, destacó la importancia de examinar no solo cómo se llega al santuario, sino cómo se sale de él.

“En tiempos de Cuaresma es importante reconocer cómo llegas a este lugar, pero también con qué cosas concretas sales, si realmente has cambiado de actitud, porque se trata de hacer un despojo de los pesos de la vida”, expresó el prelado.

Monseñor Ulloa explicó que este tiempo litúrgico invita a asumir propósitos claros como la oración, el ayuno y la limosna, prácticas que conducen a una transformación interior auténtica.

Asimismo, resaltó que miles de personas dan testimonio de la fe vivida en situaciones difíciles, muchas de ellas marcadas por promesas cumplidas ante la imagen de Jesús Nazareno.

Celebraciones significativas para la Iglesia Católica

El jefe de la Iglesia católica en Panamá también recordó que esta Cuaresma se enmarca en dos importantes acontecimientos para la comunidad eclesial.

Uno de ellos son los 800 años del tránsito de la muerte de San Francisco de Asís y los 100 años de la creación de la Arquidiócesis de Panamá, hitos que fortalecen el compromiso espiritual de los fieles.

Durante la homilía, las autoridades eclesiásticas hicieron además un llamado profundo a la reflexión sobre el ejercicio del poder, invitando a no caer en errores que pretendan dominar a los seres humanos con intenciones que atenten contra la dignidad y la humanidad.

Fe que une al pueblo

La romería en Atalaya volvió a convertirse en un espacio de encuentro nacional donde convergen la tradición, la cultura y la espiritualidad. Entre cantos religiosos y expresiones de gratitud, la multitud reafirmó que la devoción a Jesús Nazareno continúa siendo un pilar de fe para miles de panameños.

Así, en medio de un clima de recogimiento y fervor, Atalaya fue nuevamente epicentro de una de las expresiones religiosas más significativas del país, donde la esperanza y la fe caminaron juntas entre la multitud.