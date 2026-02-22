Nacional - 22/2/26 - 05:18 PM

Agua y música animan los tradicionales carnavalitos en Colón

Decenas de personas se trasladaron hacia el lugar para, al ritmo de la música, celebrar este domingo festivo.

 

Luego de tantas polémicas e incertidumbres, los colonenses lograron disfrutar al máximo de los tan esperados carnavalitos.

La recta de la Zona Libre de Colón, iniciando desde la calle 13 de la avenida Meléndez, fue el sitio donde se realizó este domingo el tradicional Carnavalito.

Los carros cisterna iniciaron la fiesta del pueblo, echándole agua a los presentes, que bailaron al ritmo de artistas de tarima.

Marcia Maldonado, de 20 años, manifestó que ella acudió desde la comunidad Alto de Los Lagos a pasarla con sus amigas y divertirse de una forma sana.

En tanto, Rodolfo Sanguillén, de 19 años, indicó que apoya todas las actividades que resalten la identidad de los colonenses.

Mientras, Sabina Cerrud, de 22 años, indicó que el Carnavalito fue un evento familiar, en el que pudo ver a padres con sus hijos, en un ambiente de mucha alegría.

Para esta fecha, la autoridad alcaldicia había autorizado unos 30 permisos especiales destinados a emprendedores locales, permitiendo que pudieran ofrecer y vender sus productos durante la jornada festiva.

El Carnavalito es una tradición de los colonenses que, con el pasar de los años, fue imitada por otras regiones del país que también lo celebran.

