Nacional - 22/2/26 - 04:08 PM

Río Balsa se desborda y deja 165 casas bajo agua

Llano Bonito reporta 40 viviendas afectadas, Galilea 40, Manené 60, Bella Vista 15 y Buenos Aires 10

 

Por: Redacción / Crítica -

La lluvia cayó fuerte, sin descanso, y el agua empezó a meterse donde no debía en Darién. En cuestión de horas, varias comunidades terminaron anegadas y familias completas quedaron con el agua dentro de sus casas.

En el distrito de Chepigana, el río Balsa se salió de su cauce. El agua entró por puertas y ventanas, dañando muebles y pertenencias. En sectores como Manené y Tucutí la escena es la misma: calles convertidas en corrientes y vecinos tratando de salvar lo que pueden.

Según reportes recibidos por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) a las 12:05 p.m., el balance preliminar habla de 165 viviendas afectadas. La cifra podría variar mientras continúan las evaluaciones en campo.

Las autoridades se están trasladando junto a la alcaldía para verificar daños y levantar el informe técnico.

Llano Bonito reporta 40 viviendas afectadas, Galilea 40, Manené 60, Bella Vista 15 y Buenos Aires 10. Son familias que ahora esperan respuesta mientras el río sigue fuera de su nivel normal.

Las lluvias continúan siendo vigiladas y el monitoreo se mantiene activo. En la zona, la preocupación es que vuelva a llover con la misma intensidad. Porque cuando el río crece en Darién, el agua no avisa.

 Febrero 22, 2026
