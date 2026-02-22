Emprendedores colonenses se alistan para evento gastronómico

Este fin de semana iniciaron los preparativos para los eventos de “Sabores de Colón” y el “Verano del Canal 2026”, que se tienen previstos para el próximo fin de semana.

Los trabajos se concentraron en la tarima de espectáculos en el Centro de Arte y Cultura (CACCO), donde se espera la presencia de decenas de colonenses y visitantes provenientes de la ciudad capital.

Esto contrasta con la celebración de los 174 años de fundación de la ciudad de Colón, en la que también, para el sábado 28 de febrero, se realizará un desfile de la pollera Congo.

Para Armando Pérez Chávez, de 30 años, quien se dedica a la venta de comida a base de pollo y carne, se espera lograr vender toda su inversión, que está alrededor de los 400 dólares en mercancía.

Asimismo, Evelyn Molinar, de 28 años, quien junto a su mamá tiene previsto llevar un puesto de artesanías, consistente en aretes, pulseras y otros productos de la cultura de Colón, ha invertido unos 200 dólares en insumos.

Mientras que Gregoria Peralta, de 33 años, ama de casa, dijo que quiere asistir ambos días para probar, junto a su familia, las ricas comidas a base de mariscos.

Finalmente, Guillermo López, de 42 años, opinó que este tipo de eventos busca demostrar la organización de un pueblo que tiene cosas buenas que ofrecer siempre al resto del país.