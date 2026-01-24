Nacional - 24/1/26 - 11:09 AM

Aeronaval refuerza presencia en playas y áreas costeras

La cobertura operativa incluye puntos estratégicos como: Taboga, Contadora, Ermita de San Carlos, La Ensenada, Santa Clara y la Playa El Uverito, entre otras más.

 

Ante el incremento de visitantes durante esta temporada a las playas y zonas costeras, la Aeronaval mantiene una presencia activa y permanente como parte de la Operación Verano Seguro 2026, un operativo preventivo que inició a principios de enero y se mantendrá vigente hasta la culminación del verano.

La Aeronaval participa en apoyo interinstitucional, reforzando las acciones de seguridad, prevención y respuesta oportuna, con el objetivo de reducir incidentes acuáticos y garantizar la protección de nacionales y turistas. 

"Tras estas acciones preventivas, en las áreas bajo jurisdicción de la Aeronaval no se ha registrado ningún caso lamentable durante el desarrollo de la operación", señala el comunicado de la entidad.

Como parte de este esfuerzo, se ha desplegado personal de guardavidas debidamente capacitado, entrenado para actuar de forma inmediata ante cualquier emergencia en el agua, manteniendo una vigilancia constante en las zonas de mayor afluencia de visitantes.

La cobertura operativa incluye puntos estratégicos como: Taboga, Contadora, Ermita de San Carlos, La Ensenada, Santa Clara, Playa El Uverito, Playa Arrimadero, Las Lajas, Barqueta y Estero Rico, donde los guardavidas salvaguardan la vida de los bañistas.

Asimismo, se exhorta a la población a mantener conductas responsables, como hidratarse continuamente, usar protector solar, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m., no ingresar a ríos o playas bajo los efectos del alcohol, respetar la señalización de banderas de seguridad y supervisar en todo momento a los menores de edad.

