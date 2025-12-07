Nacional - 07/12/25 - 10:30 AM

Agua a media llave en La Chorrera este 9 por limpieza en planta “Trapichito"

La planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero “El Trapichito” trabajará solo al 50% de su capacidad.

 

Por: Redacción / Crítica -

El agua, esa que hace falta para cocinar, bañarse y hasta para un buen café de la mañana, llegará baja o no llegará del todo este martes 9 de diciembre. 

La planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero “El Trapichito” trabajará solo al 50% de su capacidad, así lo confirmó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), que avisó con tiempo para que nadie quede fuera de base.

La medida se toma porque se harán trabajos de limpieza en los sedimentadores entre 4:00 p.m. y 9:00 p.m. Horas que parecen pocas en papel, pero que en la casa se sienten eternas cuando uno abre la llave y solo escucha aire.

La institución explicó que estas limpiezas son necesarias para mantener la calidad del agua, un mantenimiento que, aunque incomoda, evita males mayores. Durante esos cinco horas de labor podrían registrarse baja presión o cortes momentáneos del servicio, y el golpe se sentiría fuerte en distintos sectores.

Zonas afectadas:

📍 La Chorrera: Guadalupe, El Coco, Playa Leona, Barrio Colón, Barrio Balboa, Puerto Caimito.
📍 Arraiján: Juan Demóstenes Arosemena, Vacamonte, Vista Alegre.

En palabras simples: si usted vive por esas áreas, llene los tanques, guarde agua, y planifique su uso para no pasar malos ratos. Más vale tener unos galones listos y no estar a última hora rogando por presión en la ducha.

El agua es vida, y por unas horas será escasa.

