Los Santos avanza en plan integral para garantizar agua potable segura

El lunes 19 de marzo se perfila como una fecha clave dentro del proceso de desinfección que permitirá restablecer el suministro de agua potable a la población santeña.

En esta etapa, el distrito de Los Santos es el único que falta por completar este procedimiento en la provincia, luego de que ya fueran desinfectadas las líneas de conducción en Las Tablas y Guararé, así como la planta potabilizadora Rufina Alfaro.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) explicó que ya se han instalado válvulas e hidrantes como parte de los trabajos técnicos, aunque aún están pendientes algunas intervenciones en el área de Llano Largo.

La fecha definitiva será confirmada en los próximos días, pero tentativamente se mantiene el 19 de marzo como el día previsto para desarrollar la desinfección.

La directora regional de la entidad, Julissa De Gracia, detalló que el Ministerio de Salud (MINSA) ya cuenta con toda la documentación correspondiente y que se está a la espera de la certificación oficial que confirme que el agua puede ser consumida sin riesgo.

También están pendientes resultados de análisis realizados por un laboratorio privado, cuyos reportes complementarán el proceso de validación sanitaria.

Mientras tanto, indicó que la institución mantiene operativos diarios con carros cisterna en las áreas más afectadas, incluyendo sectores de Las Tablas como Santa Isabel y El Cocal, así como jornadas casa por casa, trabajos de inyección a la red en Llano Largo y acciones para mantener la red presurizada.

De Gracia informó además que la planta potabilizadora continúa produciendo agua dentro de las condiciones que permite el caudal actual del río, el cual ha disminuido debido a la temporada seca.

No obstante, aseguró que el nivel en el punto de toma se mantiene óptimo para la extracción.

Como parte de las medidas para fortalecer el abastecimiento, se pondrá en marcha un plan de perforación de entre 15 y 20 pozos en el área, cuya perforadora estaría llegando próximamente.

Paralelamente, se realizan pruebas de rendimiento en 25 pozos adicionales y se desarrollará un proyecto para la rehabilitación de otros 12 pozos, incluyendo la construcción de casetas para proteger estas fuentes, con el objetivo de garantizar agua potable continua a la población.