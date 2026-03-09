Nacional - 09/3/26 - 12:00 AM

ALBERGUES LLENOS… IGLESIA OFRECE TERRENO

Por: Redacción. -

La primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, reveló que la Iglesia Católica evalúa donar un terreno al Estado para apoyar la atención de menores bajo protección de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), en medio de la crisis que enfrenta el sistema de albergues.

Cohen de Mulino explicó que sostuvo una conversación con el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, quien —según dijo— manifestó su preocupación por la situación y planteó alternativas para colaborar.

“Monseñor Ulloa estaba más preocupado que yo. Él se sintió muy mal con lo que pasó y nos dio soluciones. Creo que nos va a dar hasta un terreno, Dios primero”, expresó la primera dama.

De concretarse la donación, el terreno sería entregado al Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (MIDES), con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias que involucren a menores que requieran protección.

La primera dama reconoció que el sistema enfrenta dificultades cuando ocurren situaciones inesperadas, ya que no todos los albergues están en condiciones de recibir nuevos casos.

“A veces los albergues no quieren recibir a los muchachos. A pesar de que el Gobierno los ayuda con fondos, dicen que no tienen espacio o que no pueden asumir esa responsabilidad”, señaló en Debate Abierto.

Te puede interesar

Hogar María Auxiliadora de Chitré retoma funciones como albergue estudiantil

Hogar María Auxiliadora de Chitré retoma funciones como albergue estudiantil

 Marzo 08, 2026
Bomberos de Veraguas exigen sanciones contra responsables de incendios

Bomberos de Veraguas exigen sanciones contra responsables de incendios

 Marzo 08, 2026
Crisis del agua en Chitré : Idaan asegura que el sistema mejora

Crisis del agua en Chitré : Idaan asegura que el sistema mejora

 Marzo 08, 2026
Paridad de mujeres sigue baja en política y empresas en Panamá

Paridad de mujeres sigue baja en política y empresas en Panamá

 Marzo 08, 2026
Control de fronteras, clave contra el crimen en cumbre regional

Control de fronteras, clave contra el crimen en cumbre regional

 Marzo 08, 2026

Las declaraciones surgen luego de que el presidente José Raúl Mulino hiciera un llamado a la solidaridad tras lo ocurrido recientemente en Chitré, donde se evidenciaron problemas relacionados con la atención de menores bajo custodia del Estado.

Durante la entrevista, Cohen de Mulino también destacó el trabajo de personas que asumen la tarea de cuidar a niños en situaciones difíciles, asegurando que se trata de una labor que muchos evitan por la magnitud de la responsabilidad.

“Yo admiro mucho a quienes lo hacen, porque es algo que muchas veces nadie quiere asumir”, sostuvo.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros
Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca

¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca
Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo

Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo