ALBERGUES LLENOS… IGLESIA OFRECE TERRENO

La primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, reveló que la Iglesia Católica evalúa donar un terreno al Estado para apoyar la atención de menores bajo protección de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), en medio de la crisis que enfrenta el sistema de albergues.

Cohen de Mulino explicó que sostuvo una conversación con el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, quien —según dijo— manifestó su preocupación por la situación y planteó alternativas para colaborar.

“Monseñor Ulloa estaba más preocupado que yo. Él se sintió muy mal con lo que pasó y nos dio soluciones. Creo que nos va a dar hasta un terreno, Dios primero”, expresó la primera dama.

De concretarse la donación, el terreno sería entregado al Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (MIDES), con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias que involucren a menores que requieran protección.

La primera dama reconoció que el sistema enfrenta dificultades cuando ocurren situaciones inesperadas, ya que no todos los albergues están en condiciones de recibir nuevos casos.

“A veces los albergues no quieren recibir a los muchachos. A pesar de que el Gobierno los ayuda con fondos, dicen que no tienen espacio o que no pueden asumir esa responsabilidad”, señaló en Debate Abierto.

Las declaraciones surgen luego de que el presidente José Raúl Mulino hiciera un llamado a la solidaridad tras lo ocurrido recientemente en Chitré, donde se evidenciaron problemas relacionados con la atención de menores bajo custodia del Estado.

Durante la entrevista, Cohen de Mulino también destacó el trabajo de personas que asumen la tarea de cuidar a niños en situaciones difíciles, asegurando que se trata de una labor que muchos evitan por la magnitud de la responsabilidad.

“Yo admiro mucho a quienes lo hacen, porque es algo que muchas veces nadie quiere asumir”, sostuvo.