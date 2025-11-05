Alcalde Mizrachi: 'Panamá, la opción ideal para mudarse desde Nueva York'

El alcalde del distrito capital, Mayer Mizrachi, compartió un mensaje en sus redes sociales invitando a los residentes de Nueva York a considerar Panamá como destino para mudarse, destacando varias ventajas del país centroamericano.

"Hola Nueva York, si estás pensando en mudarte a Miami, considera Panamá", expresó Mizrachi en su publicación.

"Estamos dolarizados, somos un país favorable para las empresas, apoyamos el capitalismo, y tenemos una relación estrecha con Estados Unidos. Además, somos un lugar seguro y acogedor para personas de todas las culturas y religiones."

El alcalde resaltó las ventajas fiscales que ofrece Panamá, destacando que el país no impone impuestos sobre la renta extranjera, los dividendos ni las ganancias de capital.

"Los impuestos son más bajos que en Florida, lo que convierte a Panamá en una excelente opción para quienes buscan un ambiente económico favorable", añadió.

Mayer Mizrachi busca atraer a más inversionistas y residentes extranjeros, resaltando las ventajas de Panamá como un lugar ideal para vivir y hacer negocios.

