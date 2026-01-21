Alcaldes de Azuero piden apoyo del Gobierno para el problema de la basura

Los 14 alcaldes de la región de Azuero, correspondientes a las provincias de Herrera y Los Santos, sostuvieron una reunión para analizar la creciente problemática relacionada con la recolección de los desechos sólidos y, especialmente, con el destino final de la basura en los distintos municipios de la región.

Durante el encuentro, varios alcaldes expusieron las dificultades que enfrentan actualmente, entre ellas la falta de vertederos adecuados para la disposición final de los residuos, situación que representa un serio riesgo para la salud pública y el ambiente.

Y es que, según dijeron, algunos municipios incluso carecen de un sitio autorizado para depositar la basura, lo que agrava aún más el problema.

La mayoría de los municipios de Azuero son subsidiados y dependen en gran medida del Gobierno Central para poder ejecutar proyectos de alto costo.

Entre los principales problemas, los alcaldes manifestaron que se requieren inversiones millonarias que solo el Gobierno Central puede asumir, ya que este tipo de situaciones no pueden resolverse únicamente con los recursos municipales.

Entre ellos destacan casos críticos como el de algunos distritos que han vertido desechos durante décadas en terrenos privados y que, además, no cuentan con equipos adecuados para recoger la basura diariamente y no afectar a la población.

El alcalde de Guararé, Amado Franco, en representación del grupo de autoridades municipales manifestó que más allá del bajo pago de la tasa de aseo por parte de la población, la realidad económica de los municipios del interior limita su capacidad de respuesta.

Como resultado de la reunión, los alcaldes emitieron un pronunciamiento conjunto en el que hacen un llamado a las autoridades nacionales para que se trasladen a la región de Azuero y se realice una reunión ampliada que permita analizar alternativas viables para el manejo de los vertederos existentes en Herrera y Los Santos.

Los alcaldes coincidieron en que no es sostenible mantener vertederos municipales abiertos por tantos años, debido al impacto negativo que generan en la salud de las comunidades, reiterando que solo con el respaldo del Gobierno Central se podrá dar una solución integral y sostenible al problema del manejo de los desechos sólidos en Azuero.