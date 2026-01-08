Alcaldes reciben manual para vigilar mejor los fondos públicos

La Contraloría General de la República, junto a la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), arrancó jornadas de capacitación en todo el país para explicar a los municipios el nuevo Manual de Uso y Manejo de Fondos y Bienes Públicos, publicado en la Gaceta Oficial el pasado 10 de diciembre de 2025.

El objetivo es claro y directo: cerrar la puerta al mal manejo de los fondos públicos y reforzar la transparencia en cada alcaldía del país.

La presidenta de la Amupa, Nadine González, recalcó que la fiscalización y la rendición de cuentas en los gobiernos locales no son un lujo, sino una obligación para garantizar eficiencia, legalidad y confianza ciudadana.

“Estamos de acuerdo con esta guía y hemos apoyado el proceso para que todos los municipios tengan pleno conocimiento de cómo usar correctamente los recursos”, sostuvo González.

Añadió que este manual servirá como una herramienta de control, para verificar que los fondos se inviertan donde realmente se necesitan y no se pierdan en el camino.

Las capacitaciones arrancaron el lunes 5 de enero en Chiriquí y Bocas del Toro, con la participación de alcaldes, tesoreros y contadores municipales, es decir, todo el equipo que toca y administra el dinero del pueblo.